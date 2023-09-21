Мінцифри анонсувало появу 5G в Україні

https://racurs.ua/ua/n187513-mincyfry-anonsuvalo-poyavu-5g-v-ukrayini.html

Ракурс

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск пілотної версії технології 5G вже у 2024 році. Зараз його відомство працює над покращенням 4G-зв'язку.

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Про це Федоров заявив в інтерв’ю виданню Forbes.

Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюся, пілотний запуск буде вже у наступному році, — сказав міністр.

Федоров розповів, що під час повномасштабної війни багато обладнання для 4G було переміщено для посилення певних регіонів.

Нагадаємо, 5G — це п’яте покоління мобільних мереж чи п’яте покоління бездротових систем. Нині швидкість мобільної мережі сягає 21 Мб/сек. Водночас 5G обіцяє швидкість в 1 Гб/сек. Таким чином у багатьох користувачів може зникнути потреба у використанні домашнього інтернету.

5G активно використовують 72 країни світу, а 137 країн все ще на стадії випробування мережі.