Єврокомісія запалить зелене світло переговорам про вступ України до ЄС - джерела Bloomberg

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У жовтні Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Лідери ЄС можуть підписати рекомендацію на саміті в грудні. Після цього Україні треба завершити реформи й наблизити законодавство країни до норм ЄС у понад 30 сферах.

Очікується, що наступного місяця Європейська комісія рекомендує розпочати багаторічний процес вступу, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Але ЄК може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки, додали люди, які побажали не називати своїх імен під час приватних переговорів.

Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення себе у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.

Немає жодного прискореного способу пришвидшити складні критерії членства, які зазвичай тривають більш як 10 років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і її заявка тривала 10 років, перш ніж її офіційно прийняли у 2013 році.

Для ЄС вступ України є критичним випробуванням здатності блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Війна росії в Україні та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати.

Відновлення розширення блоку з 27 членів відбувається в критичний момент, оскільки воно прагне забезпечити, щоб країни Східної Європи залишалися в його орбіті, а не в орбіті росії чи Китаю.

На початку наступного місяця в Гранаді (Іспанія) лідери ЄС обговорять процес розширення та те, як підготуватися до нових членів, включаючи країни Західних Балкан і Молдову. Урсула фон дер Ляєн, голова комісії, заявила, що ЄС має продовжувати інтеграцію, відкриваючи двері для нових кандидатів, «щоб дати нам геополітичну вагу та спроможність діяти».

Фон дер Ляєн наполягала на тому, що процес вступу базується на заслугах, але «ми побачили великі успіхи, яких Україна вже зробила після того, як ми надали їй статус кандидата» в червні минулого року.

Відмова рекомендувати розпочати переговори про вступ була б політично неспроможною для комісії через труднощі, в яких переживає Україна.

Представник комісії відмовився коментувати цю рекомендацію.

Початок переговорів про членство зміцнить президента України Володимира Зеленського на тлі контрнаступу проти росії, який просувається повільніше, ніж багато хто очікував. Він підозрює, що прихильність президента Джо Байдена щодо постачання зброї та фінансування коливається, і інші лідери можуть наслідувати США, повідомило Bloomberg раніше в п’ятницю.