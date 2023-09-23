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Ракурс
Стефанчук назвав нардепів без зарплати через пропуски роботи у Раді

Стефанчук назвав нардепів без зарплати через пропуски роботи у Раді

23 вер 2023, 12:42
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Список народних депутатів, які не отримують зарплату, бо не з’являються на засіданнях Верховної Ради, оприлюднило «Радіо Свобода» з посиланням на спікера українського парламенту Руслана Стефанчука.


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Зокрема, без зарплатні лишилися нардепи:

  • Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

  • Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє");

  • Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє");

  • Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);

  • Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження, — вказав Стефанчук.

Джерело: Ракурс


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