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Стефанчук назвав нардепів без зарплати через пропуски роботи у Раді
Стефанчук назвав нардепів без зарплати через пропуски роботи у Радіhttps://racurs.ua/ua/n187564-stefanchuk-nazvav-nardepiv-bez-zarplaty-cherez-propusky-roboty-u-radi.htmlРакурс
Список народних депутатів, які не отримують зарплату, бо не з’являються на засіданнях Верховної Ради, оприлюднило «Радіо Свобода» з посиланням на спікера українського парламенту Руслана Стефанчука.
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Зокрема, без зарплатні лишилися нардепи:
Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);
Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє");
Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє");
Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);
Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).
Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження, — вказав Стефанчук.
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