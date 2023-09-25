Кадиров «з гордістю» опублікував відео побиття його сином російського політв’язня

Момент побиття, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187636-kadyrov-z-gordistu-opublikuvav-video-pobyttya-yogo-synom-rosiyskogo-politv-yaznya.html

Ракурс

Очільник Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 вересня, опублікував відео побиття його сином росіянина Микити Журавеля, котрий був заарештований за звинуваченням у спаленні Корану в російському Волгограді.

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Таким чином Кадиров підтвердив ранішу заяву Журавеля, котрий у серпні заявив, що його у СІЗО в Грозному побив 15-річний син Кадирова Адам.

Побив та правильно зробив … Без перебільшення, так, я пишаюся вчинком Адама. Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому у нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії, — заявив очільник Чечні, публікуючи це відео.

Журавеля затримали 21 травня 2023 року у Волгограді. Російські «правоохоронні органи» стверджують, що він не пізніше 19 травня знявся в 11-секундному ролику зі спаленням Корану біля Соборної мечеті Волгограда. Стверджується, що на допиті Журавель зізнався, що нібито «здійснив акцію за вказівкою спецслужб України за винагороду 10 тисяч рублів».

Проти Журавеля порушили кримінальну справу за «образу почуттів віруючих». Згодом його передали до СІЗО у Чечні, мотивуючи це «чисельними зверненнями» мешканців регіону, які закликали визнати їх потерпілими.