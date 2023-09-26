Білий дім склав перелік реформ, які має зробити Україна для отримання допомоги

https://racurs.ua/ua/n187644-bilyy-dim-sklav-perelik-reform-yaki-maie-zrobyty-ukrayina-dlya-otrymannya-dopomogy.html

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Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинен зробити Київ для продовження отримання військової допомоги.

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Лист є попереднім робочим проектом і підлягає розгляду.

Про це пише «Українська правда». За даними видання, лист також відправили прем'єр-міністру Денису Шмигалю та в Офіс президента України.

В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: до трьох місяців, від трьох до шести місяців, рік, 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади. Також пріоритетними впродовж року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Повний переклад листа:

Нагадаємо, у січні розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого «фінансового Рамштайну». На першому засіданні Координаційної платформи донорів було присутнє керівництво України, а також топ-посадовці ЄС, країн G7, фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світового банку.