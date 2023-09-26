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Запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг - Кличко про ще одну складну зиму Києва

Запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг — Кличко про ще одну складну зиму Києва

26 вер 2023, 16:15
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На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. У кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг.


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За словами міського голови Києва, минулої зими ворожими ударами було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

У столиці вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла на випадок надзвичайної ситуації.

Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати, — заявив Кличко.

Ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці, — підсумував мер.

Київ готується до складної зими: закуповує пересувні котельні та генератори.

Усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів. Здійснили технічні заходи для підвищення надійності роботи обладнання — технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання.

Кличко повідомив, що з місцевого бюджету цьогоріч понад 1 млрд грн спрямували на ремонти обладнання теплоджерел, що були пошкоджені під час обстрілів.

Джерело: Ракурс


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