Запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг - Кличко про ще одну складну зиму Києва

https://racurs.ua/ua/n187664-zapas-yiji-vody-prylady-elektrojyvlennya-teplyy-odyag-klychko-pro-sche-odnu-skladnu-zymu-kyieva.html

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На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. У кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг.

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За словами міського голови Києва, минулої зими ворожими ударами було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

У столиці вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла на випадок надзвичайної ситуації.

Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати, — заявив Кличко. Ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці, — підсумував мер.

Київ готується до складної зими: закуповує пересувні котельні та генератори.

Усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів. Здійснили технічні заходи для підвищення надійності роботи обладнання — технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання.

Кличко повідомив, що з місцевого бюджету цьогоріч понад 1 млрд грн спрямували на ремонти обладнання теплоджерел, що були пошкоджені під час обстрілів.