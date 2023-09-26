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Ракурс
Фото: U.S. Army

Зоряні війни 2.0 — армія США отримала перші прототипи лазерної ППО

26 вер 2023, 20:44
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Армія США отримала перші чотири прототипи лазерної ППО DE M-SHORAD на базі бронетранспортерів Striker.


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Система з 50-кВт лазерним бойовим модулем призначена для знищення дронів, ракет, артилерійських снарядів та авіації на малих дистанціях. Принаймні, так заявляє розробник. На полігоні система добре себе показала і «всіяла поле збитими БпЛА», хоча були деякі проблеми з протидією ракетам і снарядам.

Плюси DE M-SHORAD — їй не потрібна спецмашина підтримки та дорогі боєприпаси. Усе необхідне вмонтоване у Striker. Наразі ці чотири прототипи проходять оцінку на ефективність у 4 батальйоні 60 артилерійського полку ППО, розташованого в Форт-Сіллі (місто неподалік Оклахоми).

Джерело: Ракурс


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