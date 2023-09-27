Зеленський заявив про просування ЗСУ. Фото: Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n187692-ie-prosuvannya-vpered-na-donechchyni-zelenskyy-pro-sytuaciu-na-fronti.html

Ракурс

Збройні сили України просуваються вперед на Донецькому напрямку.

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Президент України Володимир Зеленський провів щоденне селекторну нараду, на якій отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, дані розвідок. Про це глава держави 27 вересня написав у Telegram.

Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються, — йдеться у повідомленні.

Глава держави також поінформував, що в Херсонській області загарбники продовжують тероризувати території, до яких можуть дотягнутися. Лише у вчора вони скинули 26 корегованих авіаційних бомб на території регіону. Зеленський заявив, що доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

Нагадаємо, в американському Інституту вивчення війни заявляли, що президент рф володимир путін міг дати російському міністру оборони сергію шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.