путін міг наказати шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ. Фото:

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Зупинити контрнаступ України до початку жовтня 2023 року хоче російська влада.

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Президент рф володимир путін міг дати російському міністру оборони сергію шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані інсайдерського джерела в Кремлі.

Російське військове командування, можливо, віддає наказ про невпинні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу, — наголошують аналітики.

Також путін міг наказати військовим утримувати всі зайняті позиції, щоб створити ілюзію того, що дії ЗСУ, попри підтримку Заходу, «не принесли жодного тактичного чи оперативного ефекту».

Аналітики вважають, що така пропаганда може бути успішною, якщо окупанти справді може перешкодити Силам оборони досягти поставлених цілей.

Нагадаємо, в ISW зазначали, що ЗСУ в ході контрнаступу зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву, якщо буде виконано три умови.