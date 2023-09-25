ЗСУ можуть досягти значного прориву на півдні. Фото:

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Армія України в ході контрнаступу зможе досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву.

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ЗСУ досягнуть успіхів, якщо російські окупанти не мають необхідних резервів та бойової міці для підтримки своєї оборони у західній частині Запорізької області. Також прорив буде успішним, якщо українські військові збережуть достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової могутності російської армії. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російські оборонні позиції за нинішнім районом бойових дій не так сильно заміновані та добре підготовлені, як укріплення, що Сили оборони вже прорвали.

Також експерти вважають що росіяни не мають достатніх сил, розгорнутих у західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

Однак в ISW наголосили, що ця гіпотеза недійсна, якщо будь-яке з цих припущень буде невірним, та додали при цьому, що «є ознаки того, що ці припущення залишаються чинними на момент написання цієї статті».

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що окупаційна армія рф намагалася відновити втрачене положення в районі Авдіївки та Кліщіївки Донецької області. Однак всі потуги ворога на Бахмутському та Андріївському напрямку були марними, бо українські захисники дали бій ворогу.