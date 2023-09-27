Літак «Вагнера» розбився у Малі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187696-litak-vagnera-rozbyvsya-u-mali-zagynulo-bagato-naymanciv-video.html

Ракурс

Авіакатастроф Іл-76 із «вагнерівцями» в Малі сталася 23 вересня, але 27 вересня в мережі з’явилися нібито кадри цієї аварії.

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На кадрах помітно, як літак із невідомої причини не зміг загальмувати під час посадки в аеропорту «Гао». Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув. Попередньо в аварії загинуло понад 140 осіб, серед яких були й найманці приватної військової компанії «Вагнера».

За інформацією малійського видання Malijet, причиною аварії літака стала несправність бака повітряного судна. Журналіст Серж Даніель писав у соцмережі X, що в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив людей та обладнання.

В мережі поширюють відео, де начебто видно, як розбився військово-транспортний літак Іл-76 у Малі з вагнерівцями pic.twitter.com/LHMzvqCRDJ — NV (@tweetsNV) September 27, 2023

Нагадаємо, 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи у Тверській області росії. Британська та українська розвідки вважають, що до авіакатастрофи літака ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина причетний генерал ГРУ Авер’янов. Літак був збитий російською ППО.