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Ракурс
Літак «Вагнера» розбився у Малі. Фото:

Літак «Вагнера» розбився у Малі, загинуло багато найманців (ВІДЕО)

27 вер 2023, 15:19
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Авіакатастроф Іл-76 із «вагнерівцями» в Малі сталася 23 вересня, але 27 вересня в мережі з’явилися нібито кадри цієї аварії.


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На кадрах помітно, як літак із невідомої причини не зміг загальмувати під час посадки в аеропорту «Гао». Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув. Попередньо в аварії загинуло понад 140 осіб, серед яких були й найманці приватної військової компанії «Вагнера».

За інформацією малійського видання Malijet, причиною аварії літака стала несправність бака повітряного судна. Журналіст Серж Даніель писав у соцмережі X, що в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив людей та обладнання.

Нагадаємо, 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи у Тверській області росії. Британська та українська розвідки вважають, що до авіакатастрофи літака ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина причетний генерал ГРУ Авер’янов. Літак був збитий російською ППО.

Джерело: Ракурс


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