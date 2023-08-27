Загибель Євгена Пригожина підтвердив Слідчий комітет рф. Фото:

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Ракурс

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євгеній Пригожин дійсно загинув в авіакатастрофі.

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Слідчий комітет російської федерації встановив особи всіх 10 загиблих під час аварії літака у Тверській області. Експертиза підтвердила загибель Пригожина та його заступник Дмитра Уткіна. Про це йдеться у заяві російських силовиків, яку 27 серпня оприлюднив Слідком рф у Telegram.

У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз, повідомив СК РФ. За результатами експертиз особи 10 загиблих під час аварії літака у Тверській області встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи у Тверській області росії. Британська та українська розвідки вважають, що до авіакатастрофи літака ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина причетний генерал ГРУ Авер’янов. Цей офіцер очолює підрозділ Головного розвідувального управління Міноборони рф, який реалізовує спецоперації за кордоном за наказом воєнного злочинця росії володимира путіна.