Документальний фільм «Загублені душі Бучі» здобув премію Еммі

https://racurs.ua/ua/n187739-dokumentalnyy-film-zagubleni-dushi-buchi-zdobuv-premiu-emmi-video.html

Ракурс

Американську телевізійну премію «Еммі» у номінації «Видатний сценарій» цьогоріч здобув документальний фільм «Загублені душі Бучі» (The lost souls of Bucha). Фільм створила команда телеканалу США CBS News за участі української продюсерки і журналістки Софії Кочмар-Тимошенко.

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Про це стало відомо 27 вересня під час церемонії оголошення переможців 44-ї щорічної премії Emmy Awards у Нью-Йорку, повідомила Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Ідея документального фільму «Загублені душі Бучі» належить автору і кореспонденту програми 60 minutes Скотту Пеллі, який був у Бучі, коли українські правоохоронці здійснювали ексгумацію 116 тіл з масової могили.

Нагадаємо, Софія Кочмар-Тимошенко — випускниця Школи журналістики і комунікацій Українського католицького університету та Школи релігійної журналістики Інституту екуменічних студій УКУ. Наразі працює локальною продюсеркою BBC, співпрацює із «Суспільним».

Серед номінантів премії «Еммі» у 2023 році був спецвипуск шоу Девіда Леттермана «Мій наступний гість не потребує представлення» за участі Володимира Зеленського.