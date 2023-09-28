WSJ: США і Китай планують зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

https://racurs.ua/ua/n187746-wsj-ssha-i-kytay-planuut-zustrich-baydena-i-si-czinpina.html

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Пекін та Вашингтон готуються до проведення зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання вказує, що зараз сторони обговорюють можливість поїздки до Вашингтона головного помічника Сі Цзіньпіна з економічної політики, віце-прем'єра Державної ради КНР Хе Ліфена. Він може стати найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідає США з початку президентства Байдена. Зараз США та Китай планують візит до Вашингтона у жовтні головного дипломата та міністра закордонних справ Китаю Ван І.

Нагадаємо, відносини між Китаєм та США залишаються напруженими вже довгий час. Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю, яка могла вести спостереження за американськими секретними об'єктами. Пекін відмовляється засуджувати російське вторгнення та продовжує співпрацювати з агресором.