Берлін дозволив Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство з Україною

https://racurs.ua/ua/n187749-berlin-dozvolyv-rheinmetall-stvoryty-spilne-oboronne-pidpryiemstvo-z-ukrayinou.html

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Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство з Україною.

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Про це повідомляє прес-служба німецької збройової компанії.

Уряд Німеччини дав згоду концерну Rheinmetall на створення спільного оборонного підприємства. Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку Берлін передав Збройним силам України. Згодом планується виробництво окремих видів продукції Rheinmetall в Україні.

Співпраця може також включати розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців — зокрема для їх подальшого експорту Україною.

На початку липня гендиректор компанії повідомляв, що спільне підприємство може відкритися впродовж наступних трьох місяців.

Нагадаємо, у травні «Укроборонпром» створив спільне підприємство з німецьким виробником військової техніки та зброї Rheinmetall.