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Ракурс
Британська розвідка: вагнерівці повертаються до України у складі нових підрозділів

«Вагнерівці» повертаються до України у складі нових підрозділів

29 вер 2023, 10:42
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Щоденне зведення британської розвідки у п’ятницю присвячене поверненню бійців ПВК «Вагнера» на фронт в Україні.


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В останні тижні бійці, раніше пов’язані з приватною військовою компанією (ПВК), мабуть, стали прибувати в Україну в індивідуальному порядку і невеликими групами, вступаючи до різних так званих добровільних підрозділів, пишуть автори зведення. Число повернувся може становити до кількох сотень людей.

«Вагнер» перестав воювати в Україні до початку червня 2023 року, ще до невдалого заколоту 24 червня та загибелі засновника ПВК Євгена Пригожина через два місяці. Точний статус бійців, які знову прибули в Україну, незрозумілий, але цілком імовірно, що вони були переведені в частини офіційних сил Міноборони росії та інші ПВК.

За деякими даними, бійці «Вагнера» стягнуті до Бахмута: їхній досвід, ймовірно, особливо затребуваний у цьому секторі. Багато «вагнерівців» знайомі з районом, де зараз проходить лінія фронту та тактикою українських військових, оскільки минулої зими билися на тій же території.

На користь теорії про перехід «вагнерівців» до підрозділів Міноборони може говорити і зустріч президента володимира путіна з екс-командиром ПВК «Вагнера» Андрієм Трошевим, про яку Кремль повідомив у п’ятницю, 29 вересня.

Прес-секретар Дмитро Пєсков сказав інформагентствам, що екс-командир ПВК «Вагнера» вже нібито працює у Міноборони росії.

Джерело: Ракурс


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