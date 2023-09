«Вагнерівці» повертаються до України у складі нових підрозділів

Щоденне зведення британської розвідки у п’ятницю присвячене поверненню бійців ПВК «Вагнера» на фронт в Україні.

.

В останні тижні бійці, раніше пов’язані з приватною військовою компанією (ПВК), мабуть, стали прибувати в Україну в індивідуальному порядку і невеликими групами, вступаючи до різних так званих добровільних підрозділів, пишуть автори зведення. Число повернувся може становити до кількох сотень людей.

«Вагнер» перестав воювати в Україні до початку червня 2023 року, ще до невдалого заколоту 24 червня та загибелі засновника ПВК Євгена Пригожина через два місяці. Точний статус бійців, які знову прибули в Україну, незрозумілий, але цілком імовірно, що вони були переведені в частини офіційних сил Міноборони росії та інші ПВК.

За деякими даними, бійці «Вагнера» стягнуті до Бахмута: їхній досвід, ймовірно, особливо затребуваний у цьому секторі. Багато «вагнерівців» знайомі з районом, де зараз проходить лінія фронту та тактикою українських військових, оскільки минулої зими билися на тій же території.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/SD77dxyh9d



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/FOtd1rKetU