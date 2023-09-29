рф активно глушить GPS-зв'язок кораблів у водах Румунії. Фото:

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Країна-агресор рф «активно і постійно» глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії.

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Дії росіян створюють ризик зіткнень суден у румунських водах, або тих, що заходять у зони навігаційних обмежень росії. Також існує постійний ризик зростання ймовірності «інцидентів» на кордоні НАТО, оскільки російські БПЛА чи ракети «можуть промахнутися». Про це заявив начальник штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску, передає Digi24.

Інфраструктура Румунії або комерційні судна в її територіальних водах можуть бути уражені помилково, — зазначив Петреску.

Також, за його словами, небезпеку становлять і російські міни, які дрейфують Чорним морем. Генерал наголосив, що Чорне море стало районом військових дій, звідки агресор запускає ракети в бік України. Війна, яку розпочала росія, не лише дестабілізувала Чорноморський регіон, але й викликала почуття незахищеності серед прибережних країн. Це все вплинуло на безпекове середовище.

Петреску додав, що Румунія повинна готуватися до тривалої конфронтації з російським режимом.

Нагадаємо, 22 вересня з порту Одещини вперше після нової блокади росією «зернової угоди» вийшло іноземне судно з трьома тисячами тонн пшениці. Медіа писали, що новий український зерновий коридор запрацював, попри російську морську блокаду

Джерело: Digi24