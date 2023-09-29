МЗС України відреагувало на заяву Орбана. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187775-mzs-ukrayiny-vidreaguvalo-na-novu-skandalnu-zayavu-orbana.html

Ракурс

Заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нереальність вступу України до ЄС прокоментували в Києві.

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В Міністерстві закордонних справ заявили, що позитивно відзначають «турботу» Орбана щодо європейської інтеграції України. Також наголосили, що У країна не змінювала межі своєї території. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Facebook.

Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан застеріг владу України від «амбітних планів» вступити до Євросоюзу протягом двох років. Він заявив, що «прийняти Україну в ЄС, не знаючи її території, було б безпрецедентно».

На його думку, Європейський Союз повинен вирішити, чи може він «серйозно розглядати» членство країни, яка зараз перебуває у стані війни.