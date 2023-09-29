Швейцарія виділила 109 млн дол. на розмінування. Фото:

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Новий пакет допомоги для України схвалила Федеральна рада Швейцарії.

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Україна отримає 109 млн дол. на розмінування, гроші будуть перераховані упродовж 2024−2027 років. Витрати у рівних частинах покриватимуть Міністерство оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) та Федеральний департамент закордонних справ (FDFA). Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні й у 2022 та 2023 роках виділила близько 16 млн дол.

А завдяки новому пакету допомоги країна зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчання для українських саперів тощо. А проекти будуть відібрані на основі потреб на місцях і можливостей різних операторів гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що США планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP). Ці машини надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.

Джерело: Reuters