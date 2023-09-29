Скасувати в Україні заочну форму навчання пропонують у Раді. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187782-zaochnu-formu-navchannya-planuut-skasuvaty-v-ukrayini-zareiestrovano-zakonoproekt.html

Ракурс

Вечірню та заочну форми навчання можуть скасувати в Україні

.

У Верховній Раді зареєстрували проект закону № 10092, яким пропонують скасувати набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти на 2024 рік. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Натомість автори закону пропонують розвивати в Україні технології дистанційної форми здобуття вищої освіти, орієнтувати на це навчальні заклади. Бо досвід використання дистанційної освіти нібито був позитивним.

Законодавці також пропонують додатково припинити набір вступників у 2024 році на навчання для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра. А конкурсний відбір на навчання для здобуття інших ступенів вищої освіти здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022−2024 років.

Нагадаємо, на початку вересня народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський зареєстрував законопроект, який може скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.