В Україні хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для частини студентів - про що законопроект представника президента в Раді

https://racurs.ua/ua/n186877-v-ukrayini-hochut-skasuvaty-vidstrochku-vid-mobilizaciyi-dlya-chastyny-studentiv-pro.html

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Народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський зареєстрував законопроект, який може скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.

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Веніславський зазначив, що за інформацією від Міністерства освіти і науки України, у 2019−2021 роках студентів віком старше 25 років було близько 40 тис. осіб. Водночас у 2022 році таких студентів стало 106 тис.

Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тис. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову, — вирішив він.

4 вересня на сайті Ради з’явився текст законопроекту.

Авторами ініціативи № 9672 стали нардепи Федір Веніславський, Мар’яна Безугла та Ірина Констанкевич.

Ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає, що за здобувачами професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти, асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову під час мобілізації.

Автори законопроекту зазначають, що з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов’язаних використала цю можливість, щоб уникнути призову, і вступили у 2022−2023 роках до навчальних закладів для здобуття освіти рівної або навіть рівнем нижче вже отриманої.

За даними в пояснювальній записці, минулого року до навчальних закладів зарахували 106,8 тис. чоловіків призовного віку, які почали здобувати освіту рівнозначну або нижчу за рівень попередньої освіти. Цього року таких чоловіків уже трохи більше ніж 74 тисяч (вступна кампанія ще триває).