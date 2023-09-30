Розвідка та флот повернули додому двох десантників. Фото:

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Спецоперацію з повернення додому двох українських десантників провели українські військові.

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Військово-морські сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію по евакуації двох десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України. Декілька тижнів розвідка флоту отримала інформацію, що два бійці ДШВ від початку вторгнення росії перебувають на тимчасово окупованій території. Про це ВМС 30 вересня повідомили в Facebook.

Під час боїв з окупантами десантники дістали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони успішно переховувалися, їм у цьому допомагали місцеві мешканці.

Командування ухвалило рішення провести спецоперацію з порятунку та евакуації бійців, а проводили її спецпідрозділ ВМС «Ангели» та бійці Десантно-штурмових військ, які забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вивели та на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. На тимчасово окупованих територіях розташовано багато катівень й майже 90% українських військовополонених пройшли через катування.