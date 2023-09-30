У ЗСУ назвали рівень ракетної загрози в Україні високим

https://racurs.ua/ua/n187802-u-zsu-nazvaly-riven-raketnoyi-zagrozy-v-ukrayini-vysokym.html

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Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк стверджує, що пуск ракет з моря може відбутись будь-якої хвилини.

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Два ракетоносії продовжують бойове чергування — фрегати «Макаров» і «Ессен». У будь-який момент можуть здійснити пуск, який загрожуватиме всій Україні, — зазначила Гуменюк.

Також вона зауважила, що росія має певні пріоритети залежно від області, яку атакує. І серед основних цілей — критична інфраструктура, зокрема енергетичні обʼєкти та інші, що забезпечують економіку регіонів.

Зауважимо, що дальність ракет типу «Калібр», які росія запускає з ракетоносіїв, за інформацією з відкритих джерел, може сягати близько 2 тис. 500 км.