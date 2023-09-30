Україна має право бити ракетами Taurus по військових об’єктах у рф та Криму - голова комітету Бундестагу

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У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території росії.

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Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, закликавши уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав" «Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав, — цитує Штрак-Циммерман Spiegel.

Вона вкотре закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно поставити Taurus Києву. На її думку, це дозволить українські армії серйозно порушити логістику ворога.

Кожен із нас зважує ризики. Але можна і продовжити страждання, якщо занадто довго зволікати, — сказала Штрак-Циммерман.

14 вересня депутати Бундестагу підписали листа Шольцу з вимогою дати Україні далекобійні ракети Taurus. Його підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерман (глава оборонного комітету, Вільна демократична партія), Антон Хофрайтер (партія «Зелені») та Андреас Шварц (Соціал-демократична партія).

Україні потрібен крилатий ракетний комплекс Taurus, який знаходиться на озброєнні Бундесвера, щоб досягти послаблення російської військової логістики, — йшлося у листі.

Минулого тижня The Wall Street Journal написала, що поставки Україні американських ракет ATACMS могли б відкрити шлях для отримання Києвом німецьких Taurus.

Німеччина вже відмовлялася постачати Україні сучасну зброю до того, які відповідні поставки розблокують США. Зокрема, Берлін чекав на рішення Вашингтона щодо танків Abrams, перш ніж зважитися надати Leopard.