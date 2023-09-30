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Ракурс
ООН виділить 123 млн дол. на допомогу українцям взимку

ООН виділить 123 млн дол. на допомогу українцям взимку

30 вер 2023, 19:41
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ООН виділяє 123 млн дол. на допомогу українцям взимку.


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Про це йдеться на сайті організації. Відповідний документ офіційно розмістили на сайті 29 вересня. Про умови отримання коштів у готівці та в інших формах у ньому не написано, але зазначено категорії населення, які можуть претендувати на виплати, а також форми надання допомоги.

Допомога надаватиметься з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Передбачається, що вона може бути у формі готівки для покриття витрат на електроенергію та оренду житла. Крім того, організація роздаватиме обігрівачі, непродовольчі товари, а також забезпечуватиме житлом.

Загалом допомогу в Україні отримає близько 900 тис. осіб, які постраждали від війни.

Джерело: Ракурс


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