Австралія передасть Україні системи «вбивці дронів» Slinger

https://racurs.ua/ua/n187881-avstraliya-peredast-ukrayini-systemy-vbyvci-droniv-slinger.html

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Австралія передасть Україні системи «вбивці дронів» Slinger.

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Про це написало австралійське видання АВС з посиланням на представника компанії-виробника Метта Джонса.

Перша партія у кількості десяти систем буде передана Україні до кінця року та забезпечить захист від невеликих дронів.

Slinger здатні знищувати ударні БПЛА та гелікоптери. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режими 100 і 200 виходів на хвилину. Загалом нашим бійцям надійде 110 Slinger, які встановлять на бронетранспортери.

Комплекс використовує тепловізори та прилади нічного бачення.

EOS підписала з Україною два контракти на постачання 110 систем Slinger, якими оснастять бронетранспортери.

Комплекс було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58 що встановлюється на пікапі GMC Denali.

Систему Slinger оснащено тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів.

На початку вересня влада Австралії заявляла, що всього Україна отримає від нас 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем в кооперації з компанією під назвою Practika, які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Загальна сума експортного контракту становитиме 170 млн дол.