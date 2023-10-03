Окупанти схопили в Маріуполі трьох школярів за «образу рф» (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n187887-okupanty-shopyly-v-mariupoli-troh-shkolyariv-za-obrazu-rf-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники схопили трьох учнів 9-го класу і звинуватили їх у «створенні негативного образу росії» та розповсюдженні «націоналістичної символіки».

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Про це у Телеграм повідомила Маріупольська міська рада.

Окупанти борються з «розповсюдженням екстремістських матеріалів» у Маріуполі. Затримали трьох школярів. Загарбники звинуватили трьох учнів 9-го класу, які нібито «створювали негативний образ росії» та «розповсюджували націоналістичну символіку» у закритій Телеграм-групі", — йдеться у повідомленні.

Пропагандисти рф «злочини» українських школярів описують так, що ті «плювали на символ «V», «глумилися» над георгіївськими стрічками, російським триколором та малювали знак батальйону «Азов».

Раніше можна було побачити, що загарбники викидають книги навіть Лесі Українки, — додали у міській раді.

За попередніми оцінками, російські загарбники знищили у Маріуполі 180 тис. книжок та чотири бібліотеки.