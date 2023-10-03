Польський танк PT-91. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187907-polscha-modernizuvatyme-peredani-zsu-tanky-pt-91-ta-t-72-zmi.html

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Модернізація та ремонт польських танків PT-91 і Т-72, які раніше були передані Україні, буде проводитися на підприємствах Польщі.

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Зокрема, цим займеться польський оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Після візиту до Польщі президента України Володимира Зеленського, який відбувся у квітні, це підприємство спільно з українською компанією «Укроборонпром» створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце. Там же ж обслуговуватимуть і танки PT-91 і Т-72. Про це пише PAP.

Також цей завод планує займатися обслуговуванням танків Leopard 2A4, які передають Україні західні партнери.

Як відомо, PT-91 Twardy — основний бойовий танк армії Польщі третього покоління, який заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. А Т-72 — бойовий танк другого покоління, який був розроблений ще в Радянському Союзі. На озброєння армії СРСР він був прийнятий у 1973 році.

Нагадаємо, днями Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2, які отримали поломки або були виведені з ладу в ході боїв на півдні під час контрнаступу Сил оборони.

Джерело: PAP