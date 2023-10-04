Угорщина пропонує розділити пакет допомоги Україні від ЄС у 50 млрд євро навпіл

https://racurs.ua/ua/n187924-ugorschyna-proponuie-rozdilyty-paket-dopomogy-ukrayini-vid-ies-u-50-mlrd-ievro-navpil.html

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Угорщина пропонує розділити пакет допомоги Україні від ЄС у €50 млрд на дві частини, а не відправляти його одразу.

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За словами джерел Bloomberg, у Будапешті виступають за те, аби на цьому етапі передати 25 млрд євро. А згодом, «зважаючи на потреби», вирішити, коли відправити решту суми.

Нагадаємо, 3 жовтня ЄС схвалив резолюцію, в якій передбачена програма підтримки України на 50 млрд євро упродовж 2024−2027 років.

У документі сказано, що перегляд бюджету повинен бути сфокусований на чисельних наслідках російської агресії проти України.

Ця пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати пріоритетні потреби у відновленні. Вона є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС та охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Гроші виплатять за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією.

Крім того, Євросоюз планує розморозити 13 млрд євро фінансування для Угорщини, щоб, зокрема, забезпечити підтримку Будапештом збільшення допомоги Україні.