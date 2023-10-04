Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

https://racurs.ua/ua/n187928-troh-rosiyskyh-agentiv-zlovyla-sbu-stejyly-za-zsu-ta-fiksuvaly-naslidky-udariv-po-ukrayini.html

Ракурс

Затримано ще трьох агентів російської воєнної розвідки.

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Ця агентурна мережа збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських Сил оборони в Харківській та Житомирській областях і відстежувала дані про повітряні атаки рф на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляла до гру «звіти» про можливі «прильоти», повідомляє СБУ.

Серед злочинців два місцеві жителі та один громадянин рф.

Вони приховано відстежували дані про повітряні атаки рф на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру «звіти» про можливі «прильоти».

Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ.

Отримані дані він переправляв своєму «куратору» — кадровому співробітнику воєнної розвідки рф.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об'єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

У поле зору спецслужби рф вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер.