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Ракурс
Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

Трьох російських агентів зловила СБУ — стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

4 жов 2023, 11:08
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Затримано ще трьох агентів російської воєнної розвідки.


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Ця агентурна мережа збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських Сил оборони в Харківській та Житомирській областях і відстежувала дані про повітряні атаки рф на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляла до гру «звіти» про можливі «прильоти», повідомляє СБУ.

Серед злочинців два місцеві жителі та один громадянин рф.

Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

Вони приховано відстежували дані про повітряні атаки рф на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру «звіти» про можливі «прильоти».

Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ.

Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

Отримані дані він переправляв своєму «куратору» — кадровому співробітнику воєнної розвідки рф.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об'єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Трьох російських агентів зловила СБУ - стежили за ЗСУ та фіксували наслідки ударів по Україні

У поле зору спецслужби рф вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер.

Джерело: Ракурс


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