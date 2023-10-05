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Компанія Rheinmetall передала ЗСУ системи SurveilSpire. Фото:
Компанія Rheinmetall передала ЗСУ системи SurveilSpire для боротьби з дронамиhttps://racurs.ua/ua/n187968-kompaniya-rheinmetall-peredala-zsu-systemy-surveilspire-dlya-borotby-z-dronamy.htmlРакурс
Україна отримала розвідувальні системи SurveilSpire для боротьби з дронами.
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Це обладнання для українських військових передала німецька збройна компанія Rheinmetall. А замовлення оплатив уряд Німеччини. SurveilSpire — це система захисту від дронів, призначена для розвідки і атаки ворожих дронів. Про це йдеться в заяві компанії.
Комплекс SurveilSpire складається з систем мобільного спостереження, вишки з камерами денного та нічного бачення, міні-дронів з автопілотом, а також системи командування та управління. Для спостереження за ділянками місцевості необхідна невелика кількість персоналу.
Також SurveilSpire є доволі мобільною, бо спостережні вишки можна завантажувати на причепи і швидко доставляти в необхідний район. Для їх збору вистачить трьох осіб.
Система також має бездротовий зв’язок (4G та Starlink), завдяки якому відео передається на мобільний командний пункт. А сонячні панелі дозволяють працювати без силових кабелів та палива.
Нагадаємо, 4 серпня німецький уряд заявив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли п’ять розвідувальних систем SurveilSPIRE.
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