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Ракурс
Молдова і США проведуть спільні військові навчання

Молдова і США проведуть спільні військові навчання

5 жов 2023, 16:22
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Молдова цьогоріч у жовтні проведе спільні з армією США військові навчання Aurochs Partner-2023.


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Про це повідомляє TV8.

У Міністерстві оборони Молдови заявили, що військові навчання пройдуть з 25 по 31 жовтня у навчальних центрах авіаційного полку «Дечебал» у Маркулештах та мотострілецької бригади «Молдова» у Бєльцях.

Під час навчань піхота демонструватися вміння зі стрільби та стрибків з парашутом, які спрямовані на розвиток можливостей і підвищення рівня оперативної сумісності армій-учасниць, а також впровадження на практиці сучасних прийомів, методів і процедур індивідуального та колективного військового вишколу.

В молдавському оборонному відомстві додали, що спільні з американською армією навчання Aurochs Partner-2023 є плановими і були враховані під час складання планів підготовки армії на поточний рік.

Нагадаємо, військо Молдови у вересні провело об'єднані багатонаціональні навчання Rapid Trident — 2023 за участі військових зі США й Румунії.

Джерело: Ракурс


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