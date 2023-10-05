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Армія рф вдарила по магазину і кафе у харківському селі — 48 загиблих
Армія рф вдарила по магазину і кафе у харківському селі — 48 жертв (ФОТО 18+)https://racurs.ua/ua/n187976-armiya-rf-vdaryla-po-magazynu-i-kafe-u-harkivskomu-seli-48-jertv-foto-18.htmlРакурс
Армія воєнних злочинців росії 5 жовтня вдарила по продуктовому магазину у селі Гроза, Куп’янського району Харківщини. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 48 людей, серед яких шестирічний хлопчик. На місці розбирають завали.
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Голова Харківської обласної військової адміністрації уточнив, що дві ракетного удару по селу Гроза знищені кафе та магазин. Поранені шестеро людей, зокрема й дитина.
Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя! А терористам — відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно, — написав президент України Володимир Зеленський.
ОНОВЛЕНО: Прокуратура повідомила про 49 загиблих. На місці розбирають завали.
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