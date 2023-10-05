Харківщина у триденній жалобі — ракетний удар рф вбив 51 людину на поминках

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Ракетний удар країни-агресора росії по селу Гроза на Харківщині забрав життя 51 людини, котрі прийшли на поминки за військовим. Ця атака стала наймасштабнішою за кількістю жертв у області з початку повномасштабного вторгнення окупаційної армії рф. У Харківській області оголошено триденну жалобу.

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В кафе на Харківщині, по якому вдарили росіяни, був поминальний обід за загиблим військовослужбовцем — там були виключно мирні мешканці, — зазначив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Також представник прокуратури вказав, що фактично у селі проживало близько 100 людей, тобто одним ударом росіяни вбили половину села.

Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби, — повідомив сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усі потерпілі внаслідок удару по селу Гроза госпіталізовані. Серед поранених шестеро жінок, більшість яких старше 50 років. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі — мешканці села Гроза.