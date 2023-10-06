Обстріл Харкова: з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого хлопчика

https://racurs.ua/ua/n188006-obstril-harkova-z-pid-zavaliv-distaly-tilo-babusi-zagyblogo-hlopchyka.html

Ракурс

Після ракетного удару воєнних злочинців росії по центральній частині Харкова рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки — бабусі 10-річного загиблого хлопчика (якого знайшли раніше) та пораненої 11-місячної дитини. Наразі відомо про 28 постраждалих.

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Про це повідомили у Телеграм міський голова Харкова Ігор Терехов та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло — загибла жінка, 1955 року народження, — написав Терехов.

Жінка виявилася бабусею загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини.

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що станом на 12.20 зафіксовано двоє загиблих та 28 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети «Іскандер-М». Під удар ворога потрапили житлові будинки.