У зламаній пошті російського окупанта хакери знайшли фотодокази вторгнення росіян у Чорнобильську зону

https://racurs.ua/ua/n188012-u-zlamaniy-poshti-rosiyskogo-okupanta-hakery-znayshly-fotodokazy-vtorgnennya-rosiyan.html

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Хакери з «Кібер Спротиву» зламали пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області Росії полковника Романа Єршова, який керував вторгненням у Прип’ять у 2022 році. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У пошті хакери виявили фотодокази вторгнення ОМОНівців в Прип’ять та розміщення особового складу в чорнобильських лісах.

На пошті Єршова «Кібер Спротив» знайшов доповідь терористичної організації «Центр поддержки Новороссии» на тему «Как Россия проигрывает войну на Донбассе?».

Окрім цього, одружений Єршов зберігає на своїй «хмарі» пікантний контент від коханок.