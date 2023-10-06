НАБУ і САП заочно повідомили про підозру молодшому Гладковського та екс-гендиректору «Укрспецекспорту»

https://racurs.ua/ua/n188032-nabu-i-sap-zaochno-povidomyly-pro-pidozru-molodshomu-gladkovskogo-ta-eks-gendyrektoru.html

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Антикорупційне бюро і прокуратура заочно повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю та ексгендиректору «Укрспецекспорту» Павлу Букіну.

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Справа стосується закупівель бортового радіоелектронного обладнання.

У 2019 році Bihus.Info випустили розслідування про корупційні схеми в оборонці. У ньому йшлося, що 22-річний син Гладковського разом із низкою людей у 2015—2017 роках займався постачанням контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами.

Після цього Гладковському-молодшому повідомляли про підозри за іншими епізодами.

Екскерівник «Укрспецекспорту» та син ексзаступника секретаря РНБО підозрюються у завданні державі 13 млн грн збитків. Гладковський нібито збагатився на понад 170 тис. дол.

Дії Букіна кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії Гладковського — за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України — організація вищевказаного зловживання. Зважаючи на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.