«Ворожка» ошукала жительку Сумщини на майже 2 млн грн, фото: AliExpress

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Жителька Сумщини видурила у жінки значну суму грошей за нібито надання «цілительських» послуг.

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Наразі «цілительку» вже затримано. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За інформацією слідства, 27-річна жінка, з метою незаконного збагачення, в одній із соцмереж розмістила інформацію про свої нібито екстрасенсорні здібності, супроводивши їх фейковими фотографіями відгуків про свою «успішну діяльність».

Через деякий час до неї звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя. «Підозрювана розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 млн гривень», — зазначають у поліції.

Затримали зловмисницю під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тис. грн.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.