Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по ще трьох військових штабах у секторі Газа

https://racurs.ua/ua/n188082-armiya-oborony-izrayilu-zayavyla-pro-udary-po-sche-troh-viyskovyh-shtabah-u-gazi-video.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що сьогодні вдарила по ще трьох військових штабах на території сектору Газа.

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Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до понад 600. Місцеві ЗМІ також пишуть, що було знайдено тіла учасників музичного фестивалю, який проходив неподалік сектора Гази.

Медичні служби Гази повідомляють про 370 загиблих та більш як 2,2 тис. поранених.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі розглядається додаткова допомога для Ізраїлю.

«Ракурс» повідомляв раніше, що уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни.

Як заявили в уряді, ухвалення цього рішення передає командуванню Силам оборони Ізраїлю повну свободу прийняття рішень. Звіт за них військові нестимуть лише перед політичним керівництвом країни, як передбачено пунктом 40-алеф Основного закону.

Востаннє ця стаття вводилася в дію урядом Ізраїлю під час війни Судного дня 1973 року.