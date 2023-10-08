Про допомогу до українських дипломатів в Ізраїлі звернулися понад 100 громадян

https://racurs.ua/ua/n188093-pro-dopomogu-do-ukrayinskyh-dyplomativ-v-izrayili-zvernulysya-ponad-100-gromadyan.html

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Вже є більш як 100 звернень до Посольства України в Ізраїлі від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’ятьох українців на півдні країни.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Він розповів, що сьогодні говорив з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, висловив співчуття через численні втрати від удару терористів.

Раніше в МЗС розповіли про підтверджену загибель принаймні двох українок.

Тим часом кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.

Поговорів не буде: Ізраїль не має наміру обговорювати з ХАМАС досягнення миру. Головна мета — знищити цей рух, — заявила постпред при ООН Гілад Ердан.

В авіаударах по Сектору Гази беруть участь приблизно 50 ізраїльських винищувачів, атаковані 800 цілей, повідомило «Радіо Свобода» посилаючись на представника ЦАХАЛ. На Газу вже скинуті «десятки тонн» снарядів.

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден вже наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю.

Пентагон повідомив про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід.