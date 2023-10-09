«Хезболла» запустила бойовиків з Лівану в Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n188115-hezbolla-zapustyla-boyovykiv-z-livanu-v-izrayil.html

Ракурс

З території Лівану в Ізраїль проникли групи бойовиків «Хезболли». У прикордонних районах точаться бої. ЦАХАЛ повідомив, що більшість із них знищив. Авіація вдарила по позиціях бойовиків на кордоні, а бойові гелікоптери почали атакувати територію Лівану.

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ЦАХАЛ 9 жовтня заявив, що відновив контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Гази, заявив речник Армії оборони Ізраїлю Хагарі, передає видання The Times Of Israel. За його словами, наразі в містах Шаар-Ханегів, Беері, Холіті, Суфі та Алюмімі військових дій немає. Він додав, що там, «можливо, ще є терористи».

Крім того, ЦАХАЛ атакував наглядовий пост «Хезболли» у Лівані. Про це з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю, повідомляє Haaretz. Відео вибуху вежі опублікував військовий кореспондент Times of Israel Еммануель Фабіан. Інформацію про роботу авіації у цьому районі підтверджує кореспондент пов’язаного з «Хезболлою» каналу «Аль-Манар» Алі Шуайб.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

Раніше сьогодні на територію Ізраїлю з Лівану проникла диверсійна група, кілька людей було вбито. Сама «Хезболла» наполягає, що не планує вести бойові дії, якщо ЦАХАЛ не завдаватиме ударів по її об'єктах.

Ізраїльські війська евакуювали 15 із 24 міст на кордоні та продовжать евакуацію інших міст найближчими днями. Загарі додав, що ХАМАС запустили у бік Ізраїлю близько 4400 ракет з початку боїв 7 жовтня.

Раніше «Хезболла» заявила про підтримку ХАМАС і пригрозила Ізраїлю війною у разі наземної операції в секторі Гази.

«Ракурс» повідомляв раніше, що уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни.

Як заявили в уряді, ухвалення цього рішення передає командуванню Силам оборони Ізраїлю повну свободу прийняття рішень. Звіт за них військові нестимуть лише перед політичним керівництвом країни, як передбачено пунктом 40-алеф Основного закону.

Востаннє ця стаття вводилася в дію урядом Ізраїлю під час війни Судного дня 1973 року.