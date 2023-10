«Хезболла» запустила бойовиків з Лівану в Ізраїль

З території Лівану в Ізраїль проникли групи бойовиків «Хезболли». У прикордонних районах точаться бої. ЦАХАЛ повідомив, що більшість із них знищив. Авіація вдарила по позиціях бойовиків на кордоні, а бойові гелікоптери почали атакувати територію Лівану.

.

ЦАХАЛ 9 жовтня заявив, що відновив контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Гази, заявив речник Армії оборони Ізраїлю Хагарі, передає видання The Times Of Israel. За його словами, наразі в містах Шаар-Ханегів, Беері, Холіті, Суфі та Алюмімі військових дій немає. Він додав, що там, «можливо, ще є терористи».

Крім того, ЦАХАЛ атакував наглядовий пост «Хезболли» у Лівані. Про це з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю, повідомляє Haaretz. Відео вибуху вежі опублікував військовий кореспондент Times of Israel Еммануель Фабіан. Інформацію про роботу авіації у цьому районі підтверджує кореспондент пов’язаного з «Хезболлою» каналу «Аль-Манар» Алі Шуайб.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI