ЗМІ знайшли екс-суддю ВСУ з російським паспортом

https://racurs.ua/ua/n188122-zmi-znayshly-eks-suddu-vsu-z-rosiyskym-pasportom.html

Ракурс

«Схеми» виявили ще одну українську суддю з російським паспортом. Це — Валентина Сімоненко, суддя Верховного суду, яка у березні 2023 подала у відставку.

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Відповідно до витягу з «Роспаспорту», який є у розпорядженні «Схем», суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою рф 10 квітня 2003 року.

Причина набуття громадянства росії, — ст. 18 пункт «а» Федерального закону «Про громадянство рф», в якій зазначено, що його може отримати особа, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство.

На момент отримання громадянства рф Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму.

Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться «недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії».

Згідно із витягом, паспорт громадянки рф на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.

У базі — дані її російського паспорту.

Це може свідчити про те, що Сімоненко не виходила з громадянства рф, адже відповідно до указу президента росії від 14 листопада 2002 року для цього необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Що суддя, відповідно до витоку з російських баз даних, вірогідно, не зробила.

У березні цього року суддя подала заяву про відставку. Раніше агенція «Слідство.Інфо» повідомила, що попри її поїздки в окупований Крим та зв’язки з місцевою окупаційною владою, Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання, адже має відповідний для цього стаж роботи суддею.

На прохання «Схем» голова всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Катерина Бутко порахувала, з огляду на зарплату судді за останні роки, що сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 тис. грн на місяць.

Відповідно до ст. 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відставка судді може бути припинена у разі набуття суддею громадянства іншої держави. Це рішення приймає Вища рада правосуддя.

У коментарі «Схемам» суддя Сімоненко заперечила, що отримувала російське громадянство. Проте визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка.

Що я буду брехати, я дійсно була там, бо ми їздили до його (чоловіка — прим.ред.) мами. Вона там жила, — повідомила Сімоненко.

Також суддя підтвердила, що з квітня 2023 року отримує довічне грошове утримання у розмірі близько 200 тис. грн на місяць.

Пізніше у месенджері «Схеми» надіслали судді Сімоненко витяг з «Роспаспорту» на ознайомлення, але суддя більше на зв’язок не виходила.