Терористи ХАМАС заявили про намір страчувати заручників у відповідь на наземну операцію Ізраїлю

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Терористи ХАМАС заявили про намір страчувати заручників у відповідь на наземну операцію Ізраїлю у секторі Ґаза.

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У відповідь на кожен «удар без попередження» і підірваний будинок із боку Ізраїлю угрупування стратитиме одного цивільного полоненого, — цитує «Аль Джазіра» офіційного представника військового крила ХАМАС Абу Убейду.

ЦАХАЛ завершує зачистку півдня країни від бойовиків ХАМАС, «терористи більше не порушують кордон». Ізраїль вже має інформацію про всіх ізраїльтян, яких захопили в заручники у секторі Гази.

Зараз Ізраїль звʼязується з родинами викрадених. Коли завершить це, офіційно оголосить про кількість заручників.

Тим часом представник Ізраїлю заявив, що «на столі лежить пропозиція щодо обміну полоненими, представлена Катаром».

Своєрідна блискавична угода — жінки-ув'язнені в Ізраїлі в обмін на викрадених жінок у секторі Газа, — сказав він.

Ми почали. Ізраїль переможе, — написав премʼєр Ізраїлю Нетаньягу 9 жовтня у своїх соцмережах і опублікував відео ударів ЦАХАЛу.

התחלנו. ישראל תנצח �� pic.twitter.com/tCwDLXkyaY — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Водночас міністр оборони країни Йоав Галант наказав збільшити інтенсивність авіаударів по сектору Гази.

Тим часом представник ХАМАСу Алі Барак заявив, що бойовики контролюють у секторі Ґази завод із виробництва ракет дальністю дії 250 км.

У нашому розпорядженні є заводи для виробництва всього, починаючи з ракет дальністю 250, 160, 80, 45 та 10 км. У нас є заводи для виробництва мінометів та боєприпасів до них, — заявив він у коментарі пропагандистському каналу RT Arabic.

За словами Алі Барака, операція проти Ізраїлю готувалася два роки.

Американське видання The Wall Street Journal пише, що планувати атаку ХАМАС допомагали іранські співробітники служби безпеки. А проводити штурми і керувати БпЛА навчали інструктори з ПВК «Вагнера», повідомляє Центр національного спротиву України.