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Ракурс
Захід у спільній заяві пообіцяв скоординовану підтримку Ізраїлю та засудив ХАМАС

Захід у спільній заяві пообіцяв скоординовану підтримку Ізраїлю та засудив ХАМАС

10 жов 2023, 09:31
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Білий дім опублікував спільну заяву Франції, Німеччини, Італії, Британії та США щодо вторгнення ХАМАС до Ізраїлю.


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Лідери цих провідних західних країн пообіцяли скоординовану підтримку Ізраїлю та засудили ХАМАС.

Вони кажуть, що «визнають законні сподівання палестинського народу і підтримують рівні міри справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців».

Але не помиляйтеся: ХАМАС не представляє цих прагнень і не пропонує палестинському народові нічого, крім ще більшого терору та кровопролиття. Найближчими днями ми залишатимемося єдиними та скоординованими, разом як союзники і як спільні друзі Ізраїлю, щоб гарантувати, що Ізраїль зможе захистити себе, і зрештою створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу, — йдеться у заяві.

Раніше у Пентагоні заявили, що США зможуть підтримати зброєю й Україну, і Ізраїль.

Джерело: Ракурс


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