Низка країн ЄС виступили проти припинення фіндопомоги палестинцям

https://racurs.ua/ua/n188147-nyzka-krayin-ies-vystupyly-proty-prypynennya-findopomogy-palestyncyam.html

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Низка країн ЄС виступили проти припинення фіндопомоги палестинцям, «які є заручниками ХАМАС».

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Франція й Іспанія, а також Ірландія та Люксембург відкрито виступили проти призупинення фінансової допомоги палестинцям на тлі війни ХАМАС проти Ізраїлю.

Про це повідомляють Reuters та Deutsche Welle.

Не варто плутати терористів ХАМАС із палестинським населенням, каже іспанський міністр. Париж та Мадрид виступають за збереження фінансової допомоги палестинцям від ЄС.

9 жовтня стало відомо, що ЄС призупиняє фінансування проєктів розвитку на Палестинських територіях.

Єврокомісія вирішила «переглянути» всі проєкти розвитку на Палестинських територіях на загальну суму 691 млн євро. Нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям будуть відкладені.