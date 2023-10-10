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Ізраїль зазнав масштабної атаки бойовиків руху ХАМАС, фото: «РБК»

В Ізраїлі кількість жертв нападу ХАМАС перевищила тисячу осіб

10 жов 2023, 18:51
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Кількість ізраїльтян, загиблих внаслідок нападу ХАМАСу, перевищила 1 тис. осіб.


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Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомляє SkyNews з посиланням на слова ізраїльського військового чиновника.

Зазначається, що остання офіційна цифра — 900 загиблих ізраїльтян — була оголошена сьогодні вранці на прес-брифінгу ЦАХАЛу.

Водночас, за даними міністерства охорони здоров’я Гази, кількість палестинців, загиблих в результаті дій Ізраїлю, здійснених у відповідь на атаку, досягла щонайменше 830 осіб.

Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі, — заявив бригадний генерал Дан Гольдфус.

Він додав, що Ізраїлю доведеться «змінити реальність зсередини Гази», щоб запобігти повторенню подібного.

Джерело: SkyNews


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