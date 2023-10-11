Білий дім: США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n188171-bilyy-dim-ssha-zmojut-odnochasno-pidtrymuvaty-ukrayinu-ta-izrayil.html

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США мають вдосталь ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України та підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити, — цитує Саллівана «Голос Америки».

З його слів, адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Збройним силам України, а також пакет допомоги Ізраїлю. Однак наразі деталі не розголошуються.

Салліван також вкотре наголосив на тому, що допомога Києву зараз є в інтересах Вашингтона і вимагає набагато менше ресурсів, аніж могло б бути, якби рф потенційно змогла перемогти у цій війні та поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет на 100 млрд дол.