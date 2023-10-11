МЗС: В Ізраїлі загинуло троє українців, понад тисяча хоче виїхати — деталі

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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох. Ще дев’ятеро осіб були поранені, шестеро вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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По допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулось понад тисяча людей і це число зростає, заявив в ефірі «Радіо Свобода» посол Євген Корнійчук.

В першу чергу українське посольство звертає увагу на тих, хто телефонує з українських номерів, а не ізраїльських.

Ми розуміємо, що це особи, які тимчасово перебувають, які приїхали чи в гості, чи в релігійний тур, чи ще якісь відвідини, і які залишилися без можливості навіть перебування, — вказав посол.

Наразі майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, тому триває робота з їхнього повернення. Також понад 150 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Штаб МЗС опрацьовує шляхи виїзду, але ситуація через бої дуже складна. Евакуацію, попередньо, планують на 12−13 жовтня «за умови того, що пункт пропуску Рафах зі Смуги Газа на єгипетський бік буде відкритий. Тому що вчора його бомбили двічі».

Українців звідти вивозитимуть до Єгипту, а далі впродовж 48 годин їх потрібно буде перевезти до якоїсь іншої країни. Евакуацію проводять за кошти спонсорів.