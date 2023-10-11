Пентагон підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів — що в ньому

https://racurs.ua/ua/n188178-pentagon-pidtverdyv-paket-dopomogy-ukrayini-na-200-mln-dolariv-scho-v-nomu.html

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Міністр оборони США Ллойд Остін 11 жовтня підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 млн дол. Раніше інформація про такий пакет з’явилася у пресі.

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Нова військова допомога Пентагону включатиме «цілком нові системи протиповітряної оборони», 155-мм та 105-мм артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 млн дол… Таким чином, загальне зобов’язання Сполучених Штатів становитиме 43 млрд дол. з початку війни, — сказав голова Пентагону під час сьогоднішнього засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що новий пакет військової допомоги для України включатиме снаряди для HIMARS та озброєння для ППО.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні. Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до 100 млрд дол. для ЗСУ.