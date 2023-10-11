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Данія та Бельгія оголосили терміни передачі Україні перших F-16
Данія та Бельгія оголосили терміни передачі Україні перших F-16https://racurs.ua/ua/n188185-daniya-ta-belgiya-ogolosyly-terminy-peredachi-ukrayini-pershyh-f-16.htmlРакурс
Данія планує передати перші винищувачі F-16 зі складу власних повітряних сил до України у першому кварталі 2024 року.
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Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні перші літаки. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з ними, — каже Поульсен.
При цьому він наголошує, що Україна повинна мати можливість як утримувати винищувачі, так і захищати їх від атак Росії. Імовірно, мова йде про розбудову наземної інфраструктури та ППО.
Паульсен підкреслив, що метою є доправка перших літаків у першому кварталі 2024 року. Однак це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшої підготовки.
Також не в останню чергу все залежить і від підготовки українського допоміжного персоналу, який має обслуговувати літаки.
Україна отримає від Бельгії F-16 у 2025 році якщо уряд країни це погодить у той період.
Журналіст на пресконференції за підсумками чергового «Рамштайну» запитав прем'єр-міністра Бельгії, чому наразі не можна зафіксувати домовленість і точно обіцяти їх передачу. Александр Де Кроо заявив що «так працює демократія».
Уряд, який на той момент буде при владі, повинен надавати свою згоду на це. Але, заявляю чітко: бельгійські літаки F-16 у 2025 році будуть доступні, — спробував запевнити він.
Вибори в Бельгії відбудуться наступного року.
Разом з Нідерландами Данія очолює коаліцію країн, які готують українських пілотів і допоміжний персонал. Країни зобов’язались безоплатно передати Україні винищувачі F-16, аби підтримати у війні проти Росії.
У серпні уряд Данії оголосив, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Подібні повідомлення надходять і з інших країн НАТО.
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