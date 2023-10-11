Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні перші літаки. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з ними, — каже Поульсен.

При цьому він наголошує, що Україна повинна мати можливість як утримувати винищувачі, так і захищати їх від атак Росії. Імовірно, мова йде про розбудову наземної інфраструктури та ППО.

Паульсен підкреслив, що метою є доправка перших літаків у першому кварталі 2024 року. Однак це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшої підготовки.

Також не в останню чергу все залежить і від підготовки українського допоміжного персоналу, який має обслуговувати літаки.